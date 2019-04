Serbien: Polizei schätzt Demonstrantenzahl auf bis zu 7.500

Belgrad (APA) - Der Protest des oppositionellen Bundes für Serbien (SZS) ist am Samstag in Belgrad nach Angaben der Polizei vorerst ruhig verlaufen. Nach Einschätzung des Innenministeriums versammelten sich vor dem Parlament zwischen 7.300 und 7.500 Demonstranten. Einigen früheren Medienberichten zufolge dürfte die Demonstrantenzahl allerdings wesentlich höher liegen.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic war es am Donnerstag gelungen, über 30.000 seiner Anhänger in Novi Sad zu versammeln. Für kommenden Freitag kündigte Vucic die größte Kundgebung in Belgrad „seit 50 Jahren“ an. Allein aus dem Kosovo würden mehr Anhänger der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) anreisen, als es Anhänger des SZS gebe, verkündete Vucic.

Meinungsumfragen zufolge genießt die SNS von Vucic derzeit eine 55-prozentige Unterstützung der Bürger, der SZS kommt auf knapp 12 Prozent.