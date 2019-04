IS bekennt sich zu Selbstmordanschlag auf Schiiten in Pakistan

Quetta (APA/dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Selbstmordanschlag in der pakistanischen Stadt Quetta bekannt, bei dem am Freitag mindestens 20 Menschen getötet und fast 50 verletzt wurden. Die Gruppe veröffentliche am Samstag eine Mitteilung sowie den Namen und ein Foto des Attentäters.

Dieser hatte auf einem Obstmarkt seine Sprengstoffweste gezündet, als Arbeiter gerade Lastwagen mit Früchten und Gemüse entluden. Der Markt wird nach Angaben der Behörden hauptsächlich von Angehörigen der ethnischen Minderheit der Hazara, schiitischen Muslimen, betrieben. Schiiten waren in der Vergangenheit immer wieder Ziel radikaler sunnitischer Extremisten. Dem IS gelten sie als Ungläubige..