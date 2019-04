Antirassismus-Demo in Schwyz nach Ku-Klux-Klan-Fasnachtsauftritt

Schwyz (APA/sda) - Nach dem Auftritt einer Gruppe in weißen Kutten des Ku-Klux-Klan an der diesjährigen Fasnacht haben am Samstag in Schwyz mehrere hundert Personen an einer Kundgebung gegen Rassismus teilgenommen. Eine Provokation konnte laut den Veranstaltern im Keim erstickt werden.

Gegen 400 Personen hätten am Anlass am Samstagnachmittag teilgenommen, sagte Deborah Schweizer im Anschluss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Schweizer ist Medienverantwortliche des Bündnisses Buntes Schwyz, das die Demo organisiert hat.

Die Kundgebung blieb laut Schweizer mit Ausnahme eines kleinen Zwischenfalls friedlich. Jemand habe sich durch eine Person am Straßenrand provoziert gefühlt, doch Demo-Teilnehmer hätten eingegriffen und die Provokation im Keim erstickt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Ihr Augenmerk galt nicht zuletzt Vertreterinnen und Vertretern des schwarzen Blocks, die jedoch laut Veranstaltern friedlich blieben.

Das Anliegen der Organisatoren ist es, Schwyz nicht nur als Hochburg rechtsorientierter Bürger in der Schweiz bekannt zu wissen. Schwyz sei auch ein Kanton mit vielen bunten, toleranten Menschen, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

In der Nacht vom Fasnachtsmontag auf den Dienstag war eine Gruppe in weißen Kutten als Ku-Klux-Klan durch Schwyz gezogen. Die Polizei ermittelte alle beteiligten Personen. Die zwölf 18- bis 30-jährigen Schweizer sind alle im Bezirk Schwyz wohnhaft. Alle gaben die Teilnahme am Auftritt zu.

Der rassistische Ku-Klux-Klan wurde in seiner ursprünglichen Form 1865 im US-Bundesstaat Tennessee gegründet. Mit Morden an Afroamerikanern und Attentaten auf Politiker kämpfte der Geheimbund gegen die Abschaffung der Sklaverei. Bei nächtlichen Überfällen trugen Mitglieder weiße Kutten mit Kapuzen und verbreiteten mit brennenden Kreuzen Angst und Schrecken.

Seit den 1990er-Jahren greift der Klan gezielt schwarze Kirchengemeinden an. Die „Europäischen weißen Ritter vom brennenden Kreuz“ (European White Knights of the Burning Cross) gelten als Ableger.