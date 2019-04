Fußball: Rapid nach 2:1 gegen Mattersburg auf Qualigruppen-Titelkurs

Wien (APA) - Rapid hat am Samstag einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gemacht. Die Hütteldorfer siegten im Allianz Stadion gegen Mattersburg 2:1 und bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger aus dem Burgenland auf fünf Punkte aus. Die Wiener sind damit auch nach dem dritten Spiel der zweiten Saisonphase ohne Punktverlust.

Weiter Dritter und nur noch einen Zähler hinter Mattersburg ist Altach nach einem Last-Minute-1:0-Sieg in Hartberg. Mergim Berisha sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung. Die mittlerweile elf Partien sieglosen Steirer rutschten durch die dritte Niederlage in der Qualigruppe auf den vorletzten Platz ab.

Neuer Vierter ist die Admira, die die „Rote Laterne“ mit einem verdienten 3:1-Sieg bei Wacker Innsbruck an die Tiroler abgab. Das neue Schlusslicht verlor im fünften Spiel unter Trainer Thomas Grumser zum vierten Mal und hat sieben Runden vor Saisonende zwei Zähler Rückstand auf Hartberg.