Fußball: Altach dank spätem 2 - Meinungen

Hartberg (APA) - Stimmen zum Bundesliga-Spiel Hartberg - Altach (0:1):

Markus Schopp (Trainer Hartberg): „Nach dem Ausschluss war Altach spielbestimmend, sie haben doch einige Chancen liegen gelassen. Es war dann schwer für uns. Wir haben uns aber tapfer geschlagen und hatten auch die eine oder andere Offensivaktion. Am Ende hatte der Gegner in einer hektischen Schlussphase dann doch das bessere Ende für sich. Das ist natürlich bitter. Der Schiedsrichter hatte nicht den besten Tag. Vielleicht hat er das, was Sanogo gesagt hat, nicht richtig gehört. Er kann ja fast kein Deutsch.“

Alex Pastoor (Trainer Altach): „Wir haben von Anfang an das Spiel unter Kontrolle gehabt und haben das nach dem Ausschluss noch verstärken können. Das Spiel war grundsätzlich hektisch. Die Spieler haben die Bälle oft voreilig abgespielt. Es gab dann aber gute Chancen für uns. In dieser hektischen Schlussphase waren wir die Glücklicheren und haben die drei Punkte noch heim nehmen können. Wir haben jetzt zweimal gewonnen und ein Unentschieden. Das ist nicht so schlecht.“