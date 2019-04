Ringen: Burger und Gastl verloren bei EM im Achtelfinale

Bukarest (APA) - Der Salzburger Christoph Burger (AC Wals) ist bei der Ringer-EM in Bukarest am Samstag in der Klasse bis 67 kg nach einem Erfolg in der Qualifikation dem Weltmeister Artem Surkow (RUS) im Achtelfinale mit 0:8 unterlegen. Der 20-Jährige wurde als Zwölfter klassiert, holte aber wie der Tiroler Daniel Gastl (RSC Inzing), der in der 97-kg-Kategorie 13. wurde, ein Ticket für die Europaspiele in Minsk.

Der 24-jährige Gastl unterlag nach einem Sieg in der Qualifikation im Achtelfinale dem Finnen Matti Kuosmanen, dem U23-WM-Zweiten, im griechisch-römischen Stil mit 0:2.