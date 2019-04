Fußball: Juventus-Turin-Titelfeier 2 -Barzagli-Karriereende im Sommer

Ferrara (APA/AFP) - Juventus Turin muss ab kommender Saison ohne Andrea Barzagli auskommen. Der 37-jährige Abwehrspieler kündigte am Samstag sein Karriereende nach der laufenden Saison an. Barzagli spielte 74 Mal für das italienische Nationalteam und wurde 2006 Weltmeister. Am 8. Mai wird er 38 Jahre alt.