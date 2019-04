Fußball-Ikone Pele 2 - Nierenstein wurde entfernt

Sao Paulo (APA/dpa) - Pele ist ein Nierenstein entfernt worden. Die Behandlung sei erfolgreich gewesen und der Patient sei schon wieder auf seinem Zimmer, teilte das Hopital Albert Einstein in Sao Paulo am Samstag mit. Der 78-Jährige befinde sich aus medizinischer Sicht in einem guten Allgemeinzustand.