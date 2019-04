Volleyball: Berger zog mit Perugia in Italiens Liga-Halbfinale ein

Perugia (APA) - Das Österreicher-Duell im Viertelfinale der italienischen Volleyball-Serie-A ist an Alexander Berger und Titelverteidiger Perugia gegangen. Im entscheidenden Spiel der „best of three“-Serie setzten sich die Gastgeber am Sonntag zuhause gegen Monza von Paul Buchegger mit 3:0 (22,22,17) durch, Berger verbuchte dabei vier Punkte. Im Halbfinale („best of five“) trifft Perugia ab Dienstag auf Modena.

Schon in der vergangenen Saison hatte Berger im Viertelfinalduell mit seinem ÖVV-Teamkollegen das bessere Ende für sich gehabt. 2018 setzte sich Perugia mit 2:1 gegen Bucheggers damaligen Club Ravenna durch.