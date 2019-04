Auto rollte in Kärnten gegen Buben

St. Veit/Glan (APA) - Ein elfjähriger Bub aus Vorarlberg ist am Samstag in St. Veit an der Glan von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 23-Jähriger das Fahrzeug auf einem Parkplatz gestartet, als es plötzlich aus unbekannter Ursache nach vorne rollte und gegen die Beine des Kindes prallte. Der Bub wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.