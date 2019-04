Wien bekommt weitere Mobilitätsplattform

Wien (APA) - Wien bekommt eine weitere Mobilitätsplattform. Das in Belgrad gegründete Unternehmen CAR:GO bietet die Bestellung von Fahrten via App. Der zu erwartende Fahrpreis wird dort angezeigt. Zusammengearbeitet wird laut Firmenangaben nur mit lizenzierten Mietwagenunternehmen. CAR:GO behält pro vermittelter Fahrt eine Provision von 15 Prozent ein. Bezahlt wird vom Kunden in bar oder mit Kreditkarte.