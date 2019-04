Formel 1: Hamilton übernahm mit Sieg im Jubiläumsrennen WM-Führung

Shanghai (APA) - Titelverteidiger Lewis Hamilton hat am Sonntag mit seinem zweiten Saisonsieg die Führung in der Formel-1-WM übernommen. Der britische Mercedes-Star setzte sich im Jubiläumsrennen der Königsklasse in Shanghai vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari durch. Red-Bull-Pilot Max Verstappen belegte im 1.000. Rennen der Formel-1-Geschichte Rang vier.

Von den 1.000. Grand Prix hat der fünffache Weltmeister Hamilton 75 gewonnen, sechs davon in China. In der WM-Wertung führt der 34-Jährige nach drei Läufen sechs Zähler vor Bottas. Das nächste Rennen steht in zwei Wochen mit dem Grand Prix von Aserbaidschan in Baku auf dem Programm.