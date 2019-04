Mit 191 km/h durch 70er-Zone - Mehrere oö. Raser aus Verkehr gezogen

Leonding/Wels (APA) - Die oö. Polizei hat in der Nacht auf Sonntag mehrere Raser aus dem Verkehr gezogen. In Wels war ein 33-jähriger Motorradlenker mit 191 km/h in einer 70er-Zone unterwegs. An der selben Stelle erwischten die Beamten noch einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer mit seinem Wagen mit 122 km/h. In Leonding (Bezirk Linz-Land) stoppte die Polizei ein illegales Straßenrennen, berichtete die Exekutive.

Ein 27-jähriger Pkw-Lenker lieferte sich auf der Wiener Straße (B1) in Leonding (Bezirk Linz-Land) mit einem 29-jährigen Autofahrer ein Rennen. Die Polizei maß bei dem 27-jährigen Pkw-Lenker aus Linz 137 statt der erlaubten 70 km/h. Zum Zeitpunkt der Messung waren beide Fahrzeuge gleich auf.

Nach der Anhaltung durch die Polizei gab der Raser zu, sich mit einem Bekannten ein Rennen geliefert zu haben. Dies sei einfach so passiert. Beide Fahrzeuglenker werden angezeigt, die Führerscheine wurden abgenommen. Der 27-Jährige hatte einen Probeführerschein.