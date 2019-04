Greta Thunberg trifft am Mittwoch Papst Franziskus

Vatikanstadt (APA) - Die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg wird am Mittwoch Papst Franziskus treffen. Das Gespräch dürfte am Ende der Generalaudienz im Vatikan stattfinden, berichteten italienische Medien am Sonntag.

Die 16-jährige Aktivistin, die nur per Bahn reist und Flüge meidet, soll am Dienstag nach einem Besuch beim EU-Parlament in Rom eintreffen. Nach der Visite beim Papst wird sie am Donnerstag von Senatspräsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati empfangen. Am Freitag wird Thunberg mit den Umweltaktivisten von „Fridays for Future Roma“ an einer Protestinitiative für Klimaschutz in Rom teilnehmen.

Seit August 2018 streikt die 16-Jährige für mehr Klimaschutz weltweit. Ihr Protest hat inzwischen Menschen in der ganzen Welt inspiriert, freitags auf die Straße zu gehen, um für eine andere Klimapolitik einzutreten.