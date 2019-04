Salzburgerin verirrte sich in Sanremo - Nach zwei Tagen gefunden

Sanremo (APA) - Eine Salzburger Pensionistin, die mit einer Reisegruppe in der norditalienischen Badeortschaft Sanremo unterwegs war, ist zwei Tage lang ohne ein Lebenszeichen verschwunden gewesen. Die Polizei wurde alarmiert, am Sonntag tauchte die Frau unversehrt wieder auf.

Wie lokale Medien berichteten, war die Frau auf Urlaub im ligurischen Loano. Bei einem Ausflug nach Sanremo am Freitag war sie nicht wie vereinbart beim Treffpunkt zur Heimfahrt ins Hotel erschienen. Die Gruppe meldete das Verschwinden der Frau bei den Carabinieri. Diese veröffentlichten ein Foto der Touristin und baten Zeugen um Hinweise.

Am Sonntag sprach die Salzburgerin, die nur Deutsch beherrscht, andere Touristen an und bat um Hilfe. Sie berichtete, dass sie sich verirrt und die Nacht in einem Hotel in Sanremo verbracht habe. Die Salzburgerin ist laut den Medienberichten wohlauf.