Iran sucht nach neuen US-Terrorvorwürfen Verbündete bei der UNO

Teheran/Washington (APA/Reuters) - Der Iran will sich gegen die US-Einstufung seiner Elite-Truppen als Terror-Organisation wehren. Der Außenminister der Islamischen Republik, Mohammad Jawad Zarif, sagte der Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag, sein Land werde von der Weltgemeinschaft fordern, ihre Standpunkte zum Ausdruck zu bringen. Er habe sich auch bereits an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres gewandt.

Die „beispiellose und gefährliche Maßnahme der USA“ müsse Konsequenzen haben. US-Präsident Donald Trump hatte die Islamischen Revolutionsgarden vergangenen Montag als Terrorgruppe eingestuft. Die Regierung in Teheran reagierte mit einer ähnlichen Maßnahme und wertete Teile des US-Militärs als Terror-Organisation. Unter Trump fühlen sich die USA nicht mehr an das Atomabkommen mit dem Iran gebunden und haben wieder Sanktionen gegen das Land verhängt.