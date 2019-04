Tennis: Stan Wawrinka will noch bis 37 weiterspielen

Zürich (APA) - Stan Wawrinka möchte dem Tennis-Sport noch drei Jahre erhalten bleiben. Dies hat der 34-jährige Schweizer in einem Interview mit dem „Tagesanzeiger“ avisiert. Wawrinka hat in den Jahren 2014 bis 2016 der Reihe nach die Grand-Slam-Titel in Melbourne, Paris und New York gewonnen, wurde aber durch Verletzungen zurückgeworfen. Eine Knieverletzung hatte ihn 2017 ein halbes Jahr auf der Tour gekostet.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte ist derzeit 36. im ATP-Ranking und stand zumeist im Schatten seines Landsmanns Roger Federer. Sollte Wawrinka sein Vorhaben verwirklichen, dann wäre er in etwa so alt wie Federer derzeit ist. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger wird am 8. August 38.