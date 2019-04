UN warnen vor Angriffen auf Zivilisten in Libyen

New York/Tripolis (APA/dpa) - Die Libyenmission der Vereinten Nationen (UNSMIL) hat die Kriegsparteien vor Angriffen auf Zivilisten gewarnt. Die Bombardierung von Schulen, Krankenhäusern und zivilen Gebieten sei unter internationalem Recht strengstens verboten, twitterte die Mission am Sonntag. Verstöße würden dokumentiert und an den UN-Sicherheitsrat und den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Berichte über Angriffe auf medizinisches Personal und Ersthelfer in Libyen gegeben. Die Weltgesundheitsorganisation berichtete, dass seit Ausbruch der Kämpfe vor zehn Tagen mindestens 121 Menschen getötet und mehr als 560 verletzt worden seien. In Libyen waren zuletzt wieder heftige Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis aufgeflammt, nachdem der mächtige General Khalifa Haftar seinen Truppen den Vormarsch auf Tripolis befohlen hatte.

Haftar ist mit dem Parlament im Osten Libyens verbunden und kontrolliert mit seiner sogenannten „Libyschen Nationalarmee“ große Gebiete im Osten und Süden des Landes. Das Parlament bildet eine Gegenregierung zu der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj. Dieser hat jedoch kaum Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis hinaus.

Das ägyptische Staatsfernsehen berichtete am Sonntag von einem Treffen des 75 Jahre alten Generals mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Kairo. Ägypten gilt neben den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien als Unterstützer Haftars.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA165 2019-04-14/14:06