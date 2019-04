Nutzer berichten über Störung bei Facebook, Instagram und WhatsApp

Wien/Menlo Park (APA) - Facebook und die zum Facebook-Konzern gehörenden Online-Dienste Instagram und WhatsApp waren am Sonntag von einer größeren Störung betroffen. Allein in Österreich meldeten am frühen Nachmittag Tausende Nutzer auf der Internetseite allestörungen.at Probleme bei der Erreichbarkeit der sozialen Netzwerke. Das Störungs-Meldungsportal Downdetector.com sammelte weltweit unzählige ähnliche Berichte.

Von dem Ausfall betroffen waren demnach vor allem Europa, Südostasien und der Nordosten der USA. Eine offizielle Bestätigung von Facebook - etwa via newsroom.fb.com oder den offiziellen Twitter-Account des Unternehmens - gab es vorerst nicht.

