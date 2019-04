Mindestens zwölf Tote bei Explosion von Tanklastwagen in Nigeria

Kano (APA/AFP) - Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Nigeria sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien bei dem Unfall am Samstag in Gombe im Norden des Landes schwer verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Der Fahrer hatte demnach auf einer Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als er versuchte, einem entgegenkommenden Lastwagen auszuweichen. Der Tanklaster kippte um, das auslaufende Benzin entzündete sich. Rasch griff das Feuer auf andere Menschen auf der Straße über. Auch der Fahrer kam ums Leben. Zwölf Menschen seien „bei lebendigem Leib“ verbrannt, sagte die Sprecherin.

Immer wieder kommt es auf den schlechten Straßen Nigerias zu Unfällen, da viele Fahrer zu schnell unterwegs sind und die Verkehrsregeln missachten.