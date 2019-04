Fußball: Drei Tore von Hinterseer bei Bochum-Sieg

Bochum (APA) - Lukas Hinterseer hat am Sonntag in der 2. deutschen Fußball-Liga seine Saisontore 15 bis 17 erzielt. Der Tiroler traf beim 3:2-Heimsieg seines VfL Bochum über Greuther Fürth in der 14., 53. und 90. Minute und beendete damit praktisch im Alleingang eine Negativserie von drei Partien ohne vollen Erfolg. In der Schützenliste liegt der Stürmer als Zweiter elf Tore hinter Simon Terrode (Köln).