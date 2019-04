Raubüberfall in Graz: Zwei Frauen als Opfer

Graz (APA) - In der Grazer Innenstadt ist am Sonntagnachmittag ein Raubüberfall verübt worden. Laut ersten Informationen der Polizei wurden zwei Frauen in der Nähe der Erzherzog-Johann-Allee überfallen. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt, am Nachmittag lief eine Alarmfahndung.