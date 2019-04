Badminton: Pressbaum gewann erstes Finale gegen Traun

Pressbaum (APA) - ASV Pressbaum hat am Sonntag das erste Spiel der Finalserie (best of 3) der Badminton-Bundesliga gegen Titelverteidiger ASKÖ Traun für sich entschieden. Nach einem 4:4 setzten sich die Gastgeber im „Golden Set“ im Herren-Doppel mit 25:23 durch. Adi Pratama und Stefan Ratheyser bezwangen Jürgen Koch und Peter Zauner. Das zweite Duell folgt am Samstag in Traun (16.00 Uhr).