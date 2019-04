Mann in der Steiermark drohte mit Messer: Cobraeinsatz

Knittelfeld (APA) - Ein 56-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in Knittelfeld (Bezirk Murtal) seinen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizei hatte der Mann gegen 2.30 Uhr gegen die Wohnungstüren von mehreren Mietern und auch gegen die Tür seines Nachbarn geschlagen und diesen mit dem Umbringen bedroht. Nach der Drohung ging der 56-Jähriger zurück in seine Wohnung.

Der Mann war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand - wegen der Gefährdungslage wurde der Verdächtige von Beamten des Einsatzkommandos Cobra festgenommen.