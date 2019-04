Fußball: Austria bleibt 2 - Meinungen

Wolfsberg (APA) - Stimmen zum Bundesliga-Spiel WAC - Austria (1:1):

Christian Ilzer (Trainer WAC): „Im Vorfeld des Spiels hätte ich ein 1:1 genommen, am Ende sind es zwei verlorene Punkte für uns. Bis zur Gelb-Roten Karte war die Austria ein wenig im Vorteil. Danach hat uns die Austria wenig Räume gegeben und ist kompakt gestanden. Da haben bei uns auch ein paar Prozent an Effektivität gefehlt. Bei den Elfmetern sage ich, dass es beide keine waren.“

Robert Ibertsberger (Trainer Austria): „Wir hätten mehr vorgehabt, aber mit einem Mann weniger bin ich mit dem 1:1 zufrieden. Wir waren bis zum Ausschluss im Vorteil, die Gelb-Rote war eine Situation, die man so nicht lösen darf. Das werden wir intern gesprechen. In der zweiten Halbzeit haben wir das gut gelöst und die Mentalität auf den Platz gebracht, die ich sehen will. Die Variante mit Grünwald hatten wir schon länger im Kopf, aber das ist nichts Fixes. Er hat das aber gut umgesetzt.“