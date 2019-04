Polizeieinsatz in Wiener Innenstadt - Suche nach Person in Gebäude

Wien (APA) - Für Aufsehen hat am Sonntagnachmittag ein Einsatz der Polizei in der Wiener Innenstadt gesorgt. Beamte postierten sich mit Helmen und Schutzwesten bei einem Haus am Kärntner Ring, wie Augenzeugen der APA berichteten. In dem Geschäftsgebäude wurde nach einer offenbar psychisch beeinträchtigten Person gesucht, hieß es bei der Polizei auf Anfrage. Die Feuerwehr hatte ein Sprungkissen bereitgestellt.

Andere Personen dürfte der gesuchte Mann nicht gefährdet haben. Nähere Details gab die Polizei vorerst nicht bekannt.