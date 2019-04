Fußball: Salzburg baute Tabellenführung aus - LASK holte nur Remis

Wien (APA) - Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga ausgebaut. Während sich der LASK am Sonntag in der dritten Runde zu Hause mit einem 0:0 gegen St. Pölten begnügen musste, gewann der Meister in Wals-Siezenheim gegen Sturm Graz trotz 0:1-Rückstand zur Pause noch mit 3:1. An der Spitze liegt die Elf von Trainer Marco Rose nun neun Zähler vor den Linzern.

Sturm verlor den dritten Rang an den WAC, die Wolfsberger und die Austria trennten sich im Lavanttal mit einem 1:1 (1:1). Die Wiener sind damit weiter Sechster, nun zwei Zähler hinter Sturm und je drei hinter dem WAC und dem Vierten St. Pölten.