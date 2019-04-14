Motorrad: WM-Ergebnisse Grand Prix von Austin 2 - Moto2

Austin (APA/dpa) - Ergebnisse Motorrad-WM vom Sonntag - Grand Prix von Amerika in Austin:
Moto2 (18 Runden a 5,513 km/99,234 km): 1. Thomas Lüthi (SUI) Kalex 39:11,508 Minuten - 2. Marcel Schrötter (GER) Kalex +2,532 Sekunden - 3. Jorge Navarro (ESP) Speed Up 3,836 - 4. Mattia Pasini (ITA) Kalex 4,757 - 5. Alex Marquez (ESP) Kalex 7,741 - 6. Luca Marini (ITA) Kalex 8,031
WM-Stand nach 3 von 19 Rennen: 1. Lorenzo Baldassarri (ITA) Kalex 50 Punkte - 2. Schrötter 47 - 3. Lüthi 45 - 4. Remy Gardner (AUS) Kalex 38 - 5. A. Marquez 36 - 6. Marini 27