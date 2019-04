Handball: ÖHB-Männerteam 2 - Coach Pajovic „sehr zufrieden und stolz“

Melilla (APA) - „Die Mannschaft hat Kampfgeist gezeigt, hat den Europameister neuerlich voll gefordert. Ich bin sehr zufrieden und stolz“, resümierte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic. Für ihn startete seine Amtszeit mit einem Sieg und einer Niederlage gegen Spanien. „Ich bin mit diesem Trainingslehrgang und den zwei Spielen gegen Spanien sehr zufrieden“, verlautete der 40-jährige Slowene.

Die Mannschaft habe in der kurzen Zeit umgesetzt, was man sich vorgenommen habe. „Sie hat gekämpft und eine gute Deckung gespielt. Die Stimmung war die gesamte Woche gut, das müssen wir auch in den Juni mitnehmen“, sagte Pajovic. Da empfängt man am 14. Juni Vize-Weltmeister Norwegen, am 17. Juni trifft man zudem in Stockholm auf Vize-Europameister Schweden.

Da wird auch wieder eine gute Leistung von Nikola Bilyk gefragt sein, der am Sonntag dreimal traf. „Das Spiel war 50 Minuten lang sehr ausgeglichen. Wir sind immer wieder sehr gut zurückgekommen, am Ende haben wir das Spiel leider hergegeben. Im Großen und Ganzen dürfen wir mit den ersten 50 Minuten zufrieden sein“, schilderte der 22-jährige Kiel-Legionär seine Sicht.

Ergebnis des EHF Euro Cup vom Sonntag - 4. Runde: Spanien - Österreich 35:31 (18:15). Beste Werfer: Balaguer 8, Sole 7 bzw. Pratschner 8, Bozovic 7, Posch 4, Bilyk 3