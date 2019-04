Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Tirol

Erpfendorf (APA) - Fünf Verletzte hat am Sonntag ein Unfall auf der Loferer Straße (B178) in Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) gefordert. Ein 46-jähriger Deutscher kam mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, dann von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonsockel eines Gartenzauns. Der Mann, seine 44-jährige Ehefrau sowie die drei Kinder im Alter von neun, sieben und drei Jahren wurden verletzt.

Die Verletzten wurden mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann sowie mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Traunstein in Bayern geflogen. Am Auto entstand Totalschaden.