Motorrad: Alex Rins gewann MotoGP in Austin - Marquez stürzte

Austin (APA/sda) - Der Spanier Alex Rins hat am Sonntag auf Suzuki den Moto-GP-Bewerb im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft in Austin (Texas) gewonnen. Er setzte sich in der Königsklasse vor dem Italiener Valentino Rossi (Yamaha) durch. Der spanische Topfavorit Marc Marquez kam beim Grand Prix von Amerika in der neunten von 20 Runden mit seiner Honda zu Sturz und schied aus.