Szekesfehervar (APA) - Das österreichische Eishockey-U18-Team ist am Sonntag mit einem 3:1 (1:0,1:0,1:1)-Erfolg über Gastgeber Ungarn in die WM der Division I (Gruppe B) gestartet. Luis Lindner (8./PP), Tim Harnisch (34.) und Thimo Nickl (49./PP) scorten in Szekesfehervar für die ÖEHV-Auswahl. Adam Falus gelang der Ehrentreffer Ungarns zum 1:3 (50.).

Italien (am Sonntag 2:3 gegen Japan) ist am Montag (16.00 Uhr) nächster Gegner der Österreicher.