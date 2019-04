Eishockey: US-Amerikanerinnen gewannen WM-Finale gegen Finnland

Espoo (APA/dpa) - Die US-Amerikanerinnen haben sich am Sonntag den Eishockey-WM-Titel der Frauen geholt. Im Finale in Espoo wurde Finnland mit 2:1 nach Penaltyschießen besiegt. Die Bronzemedaille ging an Kanada, das sich mit 7:0 gegen Russland durchsetzte.