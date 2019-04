VW sieht Belebung auf chinesischem Absatzmarkt

Shanghai/Wolfsburg (APA/dpa) - Der deutsche Autobauer Volkswagen (VW) rechnet in seinem größten Einzelmarkt China nach dem Einbruch der Verkaufszahlen wieder mit einer Erholung. „Wir sehen eine Belebung im April, aber es ist noch keine Goldrauschstimmung“, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann am Montag in Shanghai vor dem Beginn der Automesse in der Hafenmetropole.

China hatte Anfang April den Mehrwertsteuersatz um drei Prozentpunkte gesenkt. Im vergangenen Jahr war der chinesische Automarkt zum ersten Mal seit über zwanzig Jahren zurückgegangen, vor allem weil der Zollstreit mit den USA die Autokäufer verunsichert. Nach momentaner Schätzung rechne der Autobauer im Land mit einem Absatz etwa auf Vorjahresniveau, sagte Stackmann. Vor allem im zweiten Halbjahr soll sich der Markt wieder erholen. „Für den Weltmarkt sind wir optimistisch, dass wir vielleicht einen Tick wachsen können.“

