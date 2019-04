Baukosten im März gestiegen

Wien (APA) - Bauen hat sich im März weiter verteuert. Die Kosten im Wohnhaus- und Siedlungsbau stiegen im März um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie aus aktuellen Berechnungen der Statistik Austria hervorgeht.

Teurer geworden sind den Angaben von heute, Montag, zufolge auch der Straßenbau (plus 3,8 Prozent), der Brückenbau (plus 1,2 Prozent) und der Siedlungswasserbau (plus 2,8 Prozent).

Stärkere Kostenanstiege gab es bei bituminösem Mischgut sowie Diesel/Treibstoffen, was vor allem die Kosten im Straßenbau erhöhte. Billiger wurden hingegen Stahle und Bleche.

