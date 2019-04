Brand eines mit Lösungsmittel-Containers in Vbg. - Keine Verletzten

Bregenz (APA) - Im Außenbereich eines Verpackungsunternehmens in Wolfurt (Bez. Bregenz) ist am Sonntagabend ein Containerbrand ausgebrochen. Weil aus unbekannter Ursache der Containerdeckel abgeschraubt worden war, entzündete Frischluft die in dem Behälter gesammelten Lösungsmittel, so die Polizei. Löschversuche anwesender Mitarbeiter blieben erfolglos, sie verständigten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Der Brand wurde kurz vor 23.00 Uhr bemerkt, wenig später wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 28 Mann ausrückte. Die Feuerwehrleute brachten die Flammen rasch unter Kontrolle.