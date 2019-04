Tennis: Weltranglisten - Thiem weiter Fünfter

London (APA) - In der Woche des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo hat es in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste der Herren keine Veränderungen unter den ersten 20 gegeben. In der vom Serben Novak Djokovic angeführten Wertung nimmt Dominic Thiem weiterhin den fünften Platz ein. Auch im „Race to London“ ist der Niederösterreicher Fünfter.

Bei den Damen gab es auf den ersten 16 Positionen keine Veränderung, die Japanerin Naomi Osaka bleibt Nummer eins.

~

Tennis-Weltranglisten vom 15. April 2019:

HERREN: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.070 Punkte 2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.725 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 6.040 4. ( 4) Roger Federer (SUI) 5.590 5. ( 5) Dominic Thiem (AUT) 4.765 6. ( 6) Kei Nishikori (JPN) 4.200 7. ( 7) Kevin Anderson (RSA) 4.115 8. ( 8) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.240 9. ( 9) Juan Martin del Potro (ARG) 3.225 10. ( 10) John Isner (USA) 3.085

Weiter: 122. (156) Dennis Novak (AUT) 469 172. (168) Sebastian Ofner (AUT) 317 195. (192) Jurij Rodionov (AUT) 272 257. (258) Lucas Miedler (AUT) 178 288. (290) Gerald Melzer (AUT) 137

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November): 1. Federer 2.280 - 2. Djokovic 2.225 - 3. Nadal 1.605 - 4. Tsitsipas (GRE) 1.460 - 5. Thiem 1.145 - 6. Isner 1.060

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.920 - 2. (2) Jack Sock (USA) 6.675 - 3. (3) Nicolas Mahut (FRA) 6.200 - 4. Lukasz Kubot (POL) 6.070. Weiter: 13. (13) Oliver Marach (AUT) 5.100 - 28. (22) Alexander Peya (AUT) 2.815 - 64. (83) J. Melzer (AUT) 1.321 - 96. (76) Philipp Oswald (AUT) 915.

DEN: 1. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 5.967 2. ( 2) Simona Halep (ROU) 5.782 3. ( 3) Petra Kvitova (CZE) 5.645 4. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 5.580 5. ( 5) Angelique Kerber (GER) 5.220 6. ( 6) Elina Switolina (UKR) 5.020 7. ( 7) Kiki Bertens (NED) 4.640 8. ( 8) Sloane Stephens (USA) 4.386 9. ( 9) Ashleigh Barty (AUS) 4.275 10. ( 10) Aryna Sabalenka (BLR) 3.520 11. ( 11) Serena Williams (USA) 3.461

Weiter: 191. (193) Barbara Haas (AUT) 313 274. (280) Julia Grabher (AUT) 180 ~