Foxconn-Aufsichtsratschef Gou kündigt Rückzug an

Taipeh (APA/Reuters) - Einer der bekanntesten Firmenmanager Asiens will Platz für Jüngere machen: Terry Gou, Gründer und Aufsichtsratschef des Apple-Zulieferers Foxconn, kündigte am Montag an, in den kommenden Monaten zurücktreten zu wollen. Der 69-Jährige begründete seine Entscheidung gegenüber Reuters am Rande einer Veranstaltung in Taipeh damit, den Weg für jüngere Talente ebnen zu wollen, die aufsteigen wollten.

Gou will Foxconn trotzdem verbunden verbleiben und weiterhin in strategische Entscheidungen eingebunden sein. Dies müsse er aber alles noch mit dem Aufsichtsrat besprechen.

Foxconn ist unter dem Namen Hon Hai Precision bekanntgeworden. Der 1974 gegründete weltgrößte Auftragsfertiger mit einem Jahresumsatz von fast 170 Milliarden Dollar (rund 150 Mrd. Euro) zählt mehr als eine Million Mitarbeiter, ein Großteil davon in China. Gou zufolge werden die Aktionäre über die künftige Besetzung des Aufsichtsrats auf der Hauptversammlung im Juni in Kenntnis gesetzt. Die Foxconn-Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 3,2 Prozent.

