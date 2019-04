Europas Leitbörsen treten am Vormittag auf der Stelle

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Montagvormittag überwiegend etwas zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 10.05 Uhr mit plus 0,01 Prozent nahezu unverändert bei 3.448,03 Einheiten. Der DAX in Frankfurt zeigte ebenfalls kaum Bewegung bei 11.999,97 Punkten. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 0,15 Prozent etwas tiefer auf 7.425,78 Punkte.

Leicht positive Impulse kommen von den US-Börsen: An der New Yorker Börse hatten überraschend starke Quartalsberichte aus der Bankenbranche die Kurse gestützt. Im Tagesverlauf berichten mit Goldman Sachs und der Citigroup die nächsten US-Großbanken über ihren Geschäftsverlauf der vergangenen drei Monate.

An der Datenfront bleibt es zu Wochenbeginn hingegen ruhig. Einzig der Empire-State-Index für April, der am frühen Nachmittag in den USA ansteht, könnte noch Impulse liefern.

Branchenseitig wurde die Kurstafel des Euro-Stoxx-50 von Werten der Banken angeführt. An der Spitze notierten die Papiere der französischen BNP Paribas (plus 1,7 Prozent), gefolgt von den Aktien der italienischen Intesa Sanpaolo (plus 1,4 Prozent) und der Societe Generale (plus 0,9 Prozent).

Deutlich bergab ging es hingegen mit den Aktien von Daimler. Ausschlaggebend für diese Kursbewegung dürfte ein Bericht über neue Manipulationsvorwürfe bei Abgaswerten gewesen sein. Die „Bild am Sonntag“ hatte berichtet, dass Daimler die Abgaswerte bei etwa 60.000 Sportgeländewagen mit Hilfe eines Computerprogramms im Prüfstand gesenkt habe. Die Daimler-Aktie notierte rund 1,0 Prozent tiefer.

Darüber hinaus verloren die Nokia-Aktien deutliche 2,1 Prozent. Die US-Investmentbank hatte ihre Anlageempfehlung für die Aktie des finnischen Telekommunikationskonzerns auf „Sell“ gesenkt.

