Unwetter ziehen Richtung US-Ostküste - Warnung vor weiteren Tornados

Washington (APA/dpa) - Die Unwetterfront mit Sturmböen und viel Regen in den USA ist in den Nordosten des Landes vorgerückt. Der Nationale Wetterdienst warnte für Montagfrüh Ortszeit in dem Gebiet zwischen dem Bundesstaat New York und dem Norden South Carolinas vor Tornados.

Am Wochenende hatte das Unwetter eine Schneise der Verwüstung durch mehrere südliche Bundesstaaten geschlagen. Bei Sturmböen, Sturzfluten und Tornados waren mindestens acht Menschen, darunter drei Kinder, gestorben. Die Wirbelstürme und Überschwemmungen zerstörten zahlreiche Häuser.