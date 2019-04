Wiener Börse (Mittag) - ATX setzt Gewinnrally fort

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat heute, Montag, zu Mittag ihre Gewinnserie fortgesetzt und tendiert damit den fünften Handelstag in Folge im Plus. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.235,42 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 19,79 Punkten bzw. 0,62 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,08 Prozent, FTSE-100/London +0,05 Prozent und CAC-40/Paris +0,18 Prozent.

Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt mit den USA lieferte etwas Unterstützung. Inzwischen stimmten die EU-Staaten für die Aufnahme von Handelsgesprächen mit den USA. Die EU-Kommission soll damit in Kürze Verhandlungen über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter beginnen können. Zudem ist geplant, mit den USA eine engere Zusammenarbeit bei Regulierungen zum Beispiel für die Arzneimittelindustrie zu vereinbaren.

Ein schwacher Konjunkturausblick für Österreich belastete kaum. Die Verschlechterung des internationalen Exportumfelds sowie der nachlassende Optimismus der exportorientierten Industrie drückten den Bank-Austria-Konjunkturindikator auf den niedrigsten Wert seit Herbst 2016. Nach dem schwächsten Jahresbeginn seit drei Jahren erwarten die Ökonomen des Instituts für 2019 in Österreich ein Wirtschaftswachstum von nur 1,4 Prozent, nach 2,7 Prozent davor. 2020 sehen sie einen BIP-Anstieg von nur 1,3 Prozent.

Bei den Einzelwerten legten die Aktien von Porr um 2,08 Prozent zu. Der Baukonzern sicherte sich einen 129 Mio. Euro schweren Auftrag in Rumänien zum Bau eines Autobahn-Abschnitts von Sibiu nach Pitesti.

Auch die Finanzwerte bauten ihre Gewinne weiter aus. Schon am Freitag hatten überraschend starke Quartalsberichte in den USA für gute Stimmung in der Bankenbranche gesorgt. Raiffeisen legten um 0,92 Prozent und BAWAG sogar um 1,69 Prozent zu. Erste Group gewannen 1,05 Prozent.

Ans Ende der Kurstafel sackten AG. Die Papiere der Aluschmiede fielen um satte 3,01 Prozent, die allerdings bei Ex-Dividende gehandelt wurden.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.45 Uhr bei 3.238,75 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.208,89 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,65 Prozent höher bei 1.627,73 Punkten. Im prime market zeigten sich 28 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 778.510 (Vortag: 808.534) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,64 (22,74) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 144.315 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,25 Mio. Euro entspricht.

