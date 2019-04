Golf: Reaktionen zum Masters-Sieg von Tiger Woods

Augusta (Georgia) (APA/dpa) - Reaktionen auf den fünften Triumph von Golf-Superstar Tiger Woods beim Masters in Augusta:

„Ein wirklich großer Champion. Ich liebe Leute, die unter großem Druck stehen. Was für ein fantastisches Comeback für einen wirklich großartigen Kerl!“

(US-Präsident Donald Trump)

„Gratulation, Tiger! Zurückzukommen und das Masters zu gewinnen nach all diesen Höhen und Tiefen ist ein Beweis für Exzellenz, Beständigkeit und Entschlossenheit.“

(Der frühere US-Präsident Barack Obama)

„Niemals aufgeben. Herzlichen Glückwunsch, Tiger.“

(Der frühere US-Präsident Bill Clinton)

„Ich bin buchstäblich in Tränen, wenn ich @TigerWoods sehe. Das ist überragend wie nichts Anderes. Zu wissen, was du körperlich durchgemacht hast, und zurückzukommen und dann das heute zu schaffen. Wow. Millionenfache Glückwünsche. Ich bin so inspiriert. Danke Dir, Kumpel.“

(Tennis-Star Serena Williams)

„Ein großes ‚Gut gemacht‘ von mir an @TigerWoods! Ich freue mich so für ihn und für den Golfsport. Das ist einfach fantastisch!!!“

(Golf-Legende Jack Nicklaus)

„Was für ein großer Moment für den Golfsport. Ich bin so beeindruckt von @TigerWoods‘ unglaublicher Leistung, und ich freue mich für ihn, dass er ein weiteres grünes Jacket erobert hat. Ein wahrlich besonderer Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Herzlichen Glückwunsch, Tiger! #rematch“

(Golf-Rivale Phil Mickelson, gegen den Woods kürzlich ein Showmatch absolvierte)

„Ich salutiere Dir @TigerWoods!! #Inspired“

(Basketball-Star LeBron James)

„Die größte Comeback-Story des Sports! Glückwunsch @TigerWoods. Lass mich irgendwann einmal eines der fünf Jackets angreifen!“

(Basketball-Star Stephen Curry)

„Eine große RIESIGE Gratulation an @TigerWoods zum Sieg beim Masters!! Das Gebrüll des Tigers ist zurück!“

(Basketball-Legende Earvin „Magic“ Johnson)

„Unglaublicher Tag beim @TheMasters. Eine Ehre @TigerWoods zurück in Bestform zu sehen“

(Der englische Fußball-Profi Wayne Rooney, der vor Ort war)