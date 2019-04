Gemeinsame Osterbotschaft der Kirchen im Heiligen Land

Jerusalem (APA) - Die Jerusalemer Spitzenvertreter der christlichen Kirchen haben zum Erhalt Jerusalems als multireligiöse und multikulturelle Stadt aufgerufen. „Mögen alle abrahamitischen Glaubensrichtungen in ihr eine Stadt des Friedens und der Ruhe finden“, heißt es laut Kathpress in der am Montag vom Lateinischen Patriarchat in Jerusalem verbreiteten gemeinsamen Osterbotschaft der Kirchen im Heiligen Land.

Das Fest der Auferstehung sei eine Erinnerung daran, dass die Menschen ein Abbild Gottes seien und ihre Würde respektiert und geehrt werden müsse. „Wir beten unermüdlich für alle Regionen der Gewalt und der Not, insbesondere der Gewalt gegen Unschuldige (...) In unseren Gebeten erinnern wir uns auch an alle Frauen und Kinder, die auf der ganzen Welt mit Gewalt und Ungerechtigkeit konfrontiert sind“, so die Kirchenführer.