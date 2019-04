steirischer herbst 19 unter dem Motto „Grand Hotel Abyss“

Graz (APA) - Das Festival steirischer herbst 2019 vom 19. September bis 13. Oktober wird unter dem Generalthema „Grand Hotel Abyss“ stehen. Dies wurde vom Festival am Montag mitgeteilt. Darin soll den „zerstörerischen Widersprüchen und dem unheimlichen Charme des Habsburgischen Europa sowie seiner Bedeutung für den Rest der Welt tiefer auf den Grund“ gegangen werden.

Der steirische herbst 2019 will damit unmittelbar an das Vorjahr anschließen, das sich unter dem Thema „Volksfronten“ mit einer „in einer Grenzregion des Kalten Krieges gelegenen Stadt“ befasste und diese Geschichte und das aktuelle politische Klima in Österreich und Europa behandelte. Die Metapher „Grand Hotel Abyss“ wurde laut Aussendung vom noch zur Zeit der k. u. k. Monarchie geborenen ungarischen Philosophen Georg Lukacs geprägt. Lukacs beschrieb die europäische Szene der Intellektuellen und Kulturschaffenden als u.a. „ein schönes, mit allem Komfort ausgestattetes modernes Hotel am Rande des Abgrunds, des Nichts, der Sinnlosigkeit“.

Der Auftakt zum steirischen hebst 2019 erfolgt am 19. September mit „einer Abendveranstaltung voller überraschender Ereignisse und entwickelt sich anschließend in der gesamten Stadt zu einem vierwöchigen, dicht gewobenen kuratorischen Narrativ aus Performances, Bühnenproduktionen, Installationen und Filmen.“ Auch in anderen Orten der Steiermark wird es „herbst“-Veranstaltungen geben.