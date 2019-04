Zehn Arbeiter in chinesischer Arneimittelfabrik getötet

Jinan (APA/dpa) - Zehn Arbeiter sind im Osten Chinas bei einem Unfall in einer Arzneimittelfabrik erstickt. In dem Unternehmen in Jinan hätten Schweißfunken am Montagnachmittag eine wärmeleitende Substanz in Brand gesteckt, die Rauch erzeugt habe, teilte die Nachrichtenagentur Xinhua mit. Der Rauch stellte keine Gefahr für die Umwelt dar, wie die Umweltbehörde mitteilte.

Acht der Opfer, die in der Fabrik Rohre erneuerten, seien direkt an Ort und Stelle erstickt, hieß es. Zwei weitere wurden demnach zunächst medizinisch versorgt, starben dann aber auch. Zwölf Rettungskräfte erlitten den Angaben zufolge ebenfalls Verletzungen, die aber nicht lebensgefährlich waren.