Wiener Börse (Einheitswerte) - Überwiegend Kursverlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag drei Kursgewinnern vier -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank AG Stämme mit 1.440 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umwelttechnik AG mit plus 13,33 Prozent auf 20,40 Euro (1.329 Aktien), Ottakringer Getränke AG Vorzüge mit plus 3,75 Prozent auf 83,00 Euro (10 Aktien) und Bank Für Tirol und VBG AG Stämme mit plus 0,78 Prozent auf 25,80 Euro (400 Aktien).

Die größten Verlierer waren Cleen Energy AG mit minus 14,29 Prozent auf 2,40 Euro (500 Aktien), BKS Bank AG Stämme mit minus 1,18 Prozent auf 16,80 Euro (1.150 Aktien) und K Industries AG mit minus 0,93 Prozent auf 53,50 Euro (100 Aktien).

Im direct market plus verloren die Werte von Athos Immobilien 2,35 Prozent auf 41,60 Euro (245 Stück), während die Titel von startup300 um 0,29 Prozent auf 6,98 Euro zulegten (128 Stück).