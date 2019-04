Vbg. Seilbahnen erzielten im Winter Umsatzplus von 4,5 Prozent

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Seilbahnen haben in der zu Ende gehenden Saison ein Umsatzwachstum von 4,5 Prozent auf 149 Mio. Euro erzielt. Die Zahl der Gäste hingegen nahm um 3,1 Prozent auf 5,6 Millionen ab, teilte Hannes Jochum, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, am Montag mit. Grund für den Gäste-Rückgang war laut Jochum der schneereiche Jänner.

„Sehr zufrieden sind wir dieses Jahr mit den Monaten Februar und März“, erklärte Jochum. So nahm etwa im Februar der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent zu, bei den Gästen gab es ein Plus von 6,3 Prozent. Im Jänner blieb der Umsatz in einigen Skigebieten „fast stabil“, während die Gäste-Zahl sank. „Die Sicherheit geht immer vor, weswegen es aufgrund der Schneemengen zu Einschränkungen in einigen Skigebieten kam“, sagte der Fachgruppen-Obmann. In der Fachgruppe sind 70 Mitglieder und 32 Skigebiete vertreten, die 307 Bahnen und Lifte betreiben.

Die kleineren und tiefer gelegenen Skigebiete haben hingegen vom starken Schneefall profitiert. Diese hätten ihre Anlagen wesentlich öfter als in den Vorjahren in Betrieb nehmen können, so sei unter dem Strich ein deutliches Plus erwirtschaftet worden. „Obwohl die Wetterbedingungen nicht immer einfach waren und die Bergbahnen in Summe weniger Betriebstage als im Vorjahr hatten, war die Saison ein Erfolg“, betonte Jochum.

