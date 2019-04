Klagenfurt (APA) - Ein am Montag neu aufgetauchter Masern-Verdachtsfall in Kärnten hat sich bestätigt. Das teilte der Landespressedienst Montagnachmittag mit. Damit gibt es in Kärnten nun sieben laborbestätigte Erkrankungsfälle. Dazu kommen zwei Verdachtsfälle, deren Testergebnisse zunächst noch ausständig waren.

Das Gesundheitsamt der Kärntner Landeshauptstadt hat unterdessen die Impfzeiten erweitert. Am Dienstag wird von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr geimpft.