Eishockey: ÖEHV-U18-Team fertigte bei WM Italien mit 7:0 ab

Szekesfehervar (APA) - Österreichs Eishockey-U18-Team hat am Montag auch sein zweites Match bei der WM der Division I (Gruppe B) gewonnen. Nach einem 3:1 am Vortag gegen Gastgeber Ungarn gelang in Szekesfehervar gegen Italien ein 7:0 (2:0,3:0,2:0). Es trafen Kilian Zündel (1.), Jacob Pfeffer (12.), Philipp Wimmer (22.), Fabian Hochegger (26.), Nikas Ofner (40.), Julian Pauschenwein (60.) und Alexander Moser (60.).

Am Mittwoch (16.00 Uhr) geht es für die Österreicher gegen das bisher ebenfalls zweimal siegreich gebliebene japanische Team.