Slowake bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

Ellmau (APA) - Ein 33-jähriger Slowake hat sich am Montag bei einem Unfall bei einer Baustelle in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann aus bisher unbekannter Ursache von einer Aluleiter in eine Baugrube gestürzt und verletzte sich dabei schwer am Unterschenkel.

Der Slowake musste mit einem Baustellenkran aus der Grube geborgen werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.